Юнкер розкритикував уряд Греції за егоїзм і популізм: "ми ніколи не висували ультиматумів"
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер розкритикував уряд Греції за "егоїстичну" позицію на переговорах з кредиторами.
На прес-конференції в Брюсселі Юнкер заявив, що Греції не слід протиставляти одну демократію вісімнадцяти іншим в Європі, повідомляє Європейська правда.
"Егоїзм, тактичні ігри, популістські ігри мали місце. На карту поставлені європейський дух солідарності та відповідальності. Гра однієї демократії проти 18 інших – це відношення, не гідне великої грецької нації", - сказав він.
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За словами Юнкера, він хотів би, щоб Європа залишалася єдиною.
"Ми ніколи не висували ультиматумів. Нашою єдиною метою було і залишається досягнення справедливої та збалансованої угоди", - зазначив він.
За його словами, останні пропозиції кредиторів до грецього уряду не включають урізання пенсій і зарплат.
"Це не пакет заходів жорсткої економії. Порівняно з попередньою пропозицією, ми просили на 12 млрд менше економії в найближчі роки", - додав він.
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Як повідомлялося, банки Греції з понеділка будуть закриті на тиждень.
Влада також ввела ліміт на зняття готівки в банкоматах 60 євро в день. Фондова біржа залишиться закритою.
30 червня Греція має погасити 1 млрд 600 млн євро боргу перед МВФ, але не має цих коштів і раніше сподівалася отримати їх від кредиторів.
Неповернення боргу фактично означатиме дефолт Греції.