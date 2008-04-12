Росія замахнулася на орбітальний завод зі збірки міжпланетних кораблів

Росія побудує на орбіті космічний завод зі збірки кораблів для польотів на Місяць і Марс, повідомляє Лента.ру. Про це заявив глава Роскосмоса Анатолій Пермінов.

За словами Пермінова, Роскосмос запропонував створити пілотований монтажний комплекс на навколоземній орбіті. Керівництво країни на Раді безпеки 11 квітня підтримало цю ідею. У комплексі можуть збиратися кораблі надто важкі, щоб стартувати із Землі.

Ці плани можуть вступити в силу не раніше завершення експлуатації МКС, тобто після 2020 року. Конкретні терміни будівництва орбітального заводу поки не обумовлені.

Пермінов також повідомив про те, що космодром Східний в Амурській області запрацює у 2015 році, а перший пілотований запуск з майданчика відбудеться у 2018 році.