Ізраїль закрив всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з Єгиптом після терактів на Синаї

15:55, 01 липня 2015
Світ
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Ізраїль закрив всі контрольно-пропускні пункти (КПП) на кордоні з Єгиптом після серії терористичних актів, проведених екстремістами на півночі Синайського півострова.

Синай, Египет / google.com.ua

Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє ТАСС.

За їх даними, "Тель-Авів прийняв рішення про закриття всіх КПП на кордоні з Єгиптом". Кордон між Єгиптом і Ізраїлем проходить по Синайському півострову.

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Як повідомляв УНІАН, в результаті нападів бойовиків "Ісламської держави" на 5 армійських блокпостів на півночі Синаю загинуло 50 єгипетських солдатів.

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