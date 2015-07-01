Ізраїль закрив всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з Єгиптом після терактів на Синаї
15:55, 01 липня 2015Світ
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Ізраїль закрив всі контрольно-пропускні пункти (КПП) на кордоні з Єгиптом після серії терористичних актів, проведених екстремістами на півночі Синайського півострова.
Синай, Єгипет / google.com.ua
Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє ТАСС.
За їх даними, "Тель-Авів прийняв рішення про закриття всіх КПП на кордоні з Єгиптом". Кордон між Єгиптом і Ізраїлем проходить по Синайському півострову.
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Як повідомляв УНІАН, в результаті нападів бойовиків "Ісламської держави" на 5 армійських блокпостів на півночі Синаю загинуло 50 єгипетських солдатів.
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