Ізраїль закрив всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з Єгиптом після терактів на Синаї

Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє ТАСС.

За їх даними, "Тель-Авів прийняв рішення про закриття всіх КПП на кордоні з Єгиптом". Кордон між Єгиптом і Ізраїлем проходить по Синайському півострову.

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Як повідомляв УНІАН, в результаті нападів бойовиків "Ісламської держави" на 5 армійських блокпостів на півночі Синаю загинуло 50 єгипетських солдатів.