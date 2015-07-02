Президент Білорусі закликав інвесторів "не бути жлобами" і працювати відповідально

Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив 1 липня на урочистому зібранні, присвяченому Дню Незалежності Білорусі, передає БЕЛТА.

"Згадую ридання окремих громадян з приводу деяких посадок, як вони пишуть, останнім часом: ай, Лукашенко посадив, - зазначив Президент. - Так буде з усіма, хто прийде на нашу землю набити кишені і знищити трудові колективи".

"Я будь-якому інвесторові, західному, внутрішнього і східному, кажу одне: ставитеся до нашої державі і нашого народу, як до своєї сім'ї. Не будьте жлобами, не набивайте кишені, дайте спочатку що-небудь людям, до яких ви прийшли і обіцяли подарувати щастя. Не буде цього - працювати у нас не будете і такі інвестиції в нашу економіку нам не потрібні. Ми самі будемо справлятися зі своєю економікою", - підкреслив глава держави.

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"Прийшли працювати - працюйте", - додав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що Білорусь 1 липня повністю перейшла на випуск банківських карток з мікропроцесором (чіпом).