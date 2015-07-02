ЗМІ: у Польщі відрахували зі школи українського підлітка за фото з середнім пальцем на тлі меморіалу Майданека

Як пише Європейська правда з посиланням на Gazeta Wyborcza, в понеділок підлітка відрахували зі школи.

В школі міста Свидник, де навчався українець заявили, що "засуджують вчинок одного з учнів українського походження, зарахованих на навчання протягом 2014/15 року".

"Така поведінка йде врозріз з цінностями, які поділяються нашими учнями. За рішенням директора учень був відрахований", - йдеться у повідомленні школи.

Крім того, вчинком підлітка зацікавилась польська прокуратура.

"У звинуваченнях йдеться про образливий жест у бік меморіалу в Майданеку, мотивований ненавистю до єврейського народу", - сказав директор прокуратури Любліна Павел Банах.

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Варто зазначити, що автор скандального знімка згодом видалив його і вибачився перед поляками, зазначивши, що в нього були інші наміри.

"Я зробив це фото, бо просто не люблю євреїв", - написав підліток. Крім того він опублікував іншу світлину з татуюванням у вигляді герба України над якою написав: "Поляк є моїм братом".

Варто зазначити, що українська громада Польщі однозначно засудила вчинок підлітка і заявила, що його вчинок не гідний не лише з точки зору польсько-українських відносин, а й з точки зору людяності.

На місці концтабору Майданек нині розташований музей. В роки нацизму в концтаборі загинуло 80 тис. людей різних національностей.