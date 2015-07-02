ЗМІ: у Польщі відрахували зі школи українського підлітка за фото з середнім пальцем на тлі меморіалу Майданека
У Польщі спалахнув скандал через українського підлітка, який опублікував на своєму Facebook фото, на якому він показує середнього пальця меморіалу загиблим євреям у колишньому концтаборі Майданек.
Як пише Європейська правда з посиланням на Gazeta Wyborcza, в понеділок підлітка відрахували зі школи.
В школі міста Свидник, де навчався українець заявили, що "засуджують вчинок одного з учнів українського походження, зарахованих на навчання протягом 2014/15 року".
"Така поведінка йде врозріз з цінностями, які поділяються нашими учнями. За рішенням директора учень був відрахований", - йдеться у повідомленні школи.
Крім того, вчинком підлітка зацікавилась польська прокуратура.
"У звинуваченнях йдеться про образливий жест у бік меморіалу в Майданеку, мотивований ненавистю до єврейського народу", - сказав директор прокуратури Любліна Павел Банах.
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Варто зазначити, що автор скандального знімка згодом видалив його і вибачився перед поляками, зазначивши, що в нього були інші наміри.
"Я зробив це фото, бо просто не люблю євреїв", - написав підліток. Крім того він опублікував іншу світлину з татуюванням у вигляді герба України над якою написав: "Поляк є моїм братом".
Варто зазначити, що українська громада Польщі однозначно засудила вчинок підлітка і заявила, що його вчинок не гідний не лише з точки зору польсько-українських відносин, а й з точки зору людяності.
На місці концтабору Майданек нині розташований музей. В роки нацизму в концтаборі загинуло 80 тис. людей різних національностей.