Росіянин просить генпрокуратуру РФ перевірити законність розгону Всеросійських установчих зборів і створення СРСР

«Прийшов у громадську приймальню генпрокуратури подати заяву про перевірку законності розгону Установчих зборів і створення в підсумку РРФСР», - написав Шпіталєв на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з текстом звернення, заявник просить Генпрокуратуру дати ці роз'яснення у зв'язку з тим, що раніше вона прийняла рішення про незаконність входження Кримської області до складу Української РСР у 1954 році, а також почала перевіряти законність визнання незалежності Литовської, Латвійської і Естонської РСР.

«Як відомо, Установчі збори було обрані в ході демократичного народного волевиявлення, 06.01.1918 року ним була проголошена Російська Демократична Федеративна Республіка. Однак, у той же день силами, підконтрольними ВЦВК і РНК, роботу Всеросійських установчих зборів було насильно припинено, а ВЦВК опублікував текст «Декрет про розпуск Установчих зборів»», - йдеться у зверненні до прокуратури.

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У зв'язку з цим заявник просить перевірити законність створення ВЦВК, який прийняв рішення про розгін Установчих зборів, а також перевірити законність створення СРСР і РРФСР з урахуванням силового розгону Установчих зборів і створення Російської Демократичної Федеративної Республіки.

Долго не хотели принимать это заявление, тетка-приемщица чуть не кричала "кто тебя сюда послал?!", "не думай, что ты сам... Posted by Владимир Шпиталев on Thursday, July 2, 2015

Як повідомляв УНІАН, у Громадській палаті Росії заявляють, що прийняття в Росії закону про «незаконну» передачу Криму Україні в 1954 році створить прецедент для територіальних претензій до інших країн СНД, в першу чергу Казахстану і Білорусі.