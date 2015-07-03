Facebook видалив пост заступника голови Роскомнагляду за слово "хохол"

"Відмінно) Видалили моє повідомлення. Ну що ж... Я, до речі, завжди говорив, що всякі адміністрації ресурсів набагато більш жорсткі і цинічні, не обмежені ніякими рамками, ніж будь-які держоргани", - написав він на своїй сторінці в соцмережі.

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За його словами, він не хотів би, щоб "невідомі громадяни відомих країн забороняли громадянам моєї країни говорити рідною мовою".

Раніше Максим Ксьонзов заявив, що Facebook, Twitter і Google нібито не дотримуються вимог закону РФ про блогерів: вони не представили затребуваної інформації про відвідуваність деяких сторінок користувачів, а також даних, які дозволяють ідентифікувати власників акаунтів з добовою відвідуваністю більше 3 тис. осіб