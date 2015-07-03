У Росії співпрацю з ФСБ будуть зараховувати до трудового стажу

Документ вже опублікований в "Російській газеті". Видання уточнює, що стаж нараховуватиметься інформаторам, які офіційно уклали зі спецслужбами секретний договір про співпрацю, але залишилися поза штатом, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Новий закон дозволить інформаторам спецслужб претендувати на пенсію, оскільки весь термін співпраці зараховуватиметься до страхового стажу, а всі необхідні дані будуть передаватися до пенсійного фонду.

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На даний час в спецслужбах широко поширена практика використання інформаторів, однак на відміну від штатних співробітників вони не отримували офіційну зарплату та не могли розраховувати на пенсію.