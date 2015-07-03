BBC: В Афінах відбуваються масові демонстрації (фото)

Прихильники відповідей "Так" і "Ні" на референдумі проводять дві незалежні акції, повідомляє BBC Україна.

На одній з вулиць, що ведуть до площі, де прем'єр-міністр країни Алексіс Ципрас має намір звернутися з промовою до співвітчизників, відбулися зіткнення поліції з групою одягнених у чорне демонстрантів.

За винятком цього інциденту, як повідомляється, атмосфера на вулицях Афін досить спокійна і доброзичлива.

Раніше у п'ятницю Державна рада, вищий адміністративний суд Греції, дав згоду на проведення референдуму, ухваливши, що це волевиявлення не порушує конституцію країни.

Алексіс Ципрас вже виступив перед греками по телебаченню, закликавши своїх співвітчизників відкинути "шантаж" міжнародних кредиторів і проголосувати проти їхніх умов на недільному референдумі.