BBC: В Афінах відбуваються масові демонстрації (фото)

22:48, 03 липня 2015
Світ
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Десятки тисяч греків зібралися в Афінах на масові демонстрації напередодні недільного референдуму, присвяченого умовам надання Греції міжнародної економічної допомоги.

REUTERS

Прихильники відповідей "Так" і "Ні" на референдумі проводять дві незалежні акції, повідомляє BBC Україна.

На одній з вулиць, що ведуть до площі, де прем'єр-міністр країни Алексіс Ципрас має намір звернутися з промовою до співвітчизників, відбулися зіткнення поліції з групою одягнених у чорне демонстрантів.

REUTERS

За винятком цього інциденту, як повідомляється, атмосфера на вулицях Афін досить спокійна і доброзичлива.

REUTERS

Раніше у п'ятницю Державна рада, вищий адміністративний суд Греції, дав згоду на проведення референдуму, ухваливши, що це волевиявлення не порушує конституцію країни.

REUTERS

Алексіс Ципрас вже виступив перед греками по телебаченню, закликавши своїх співвітчизників відкинути "шантаж" міжнародних кредиторів і проголосувати проти їхніх умов на недільному референдумі.

REUTERS

REUTERS

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