Папа Римський виступив проти довічного понтифікату - BBC

Папа Римський Франциск заявив, що католицькій церкві, яку він очолює, не слід вибирати довічних лідерів.

Про це повідомляє BBC Україна.

Франциск вважає, що довічний понтифікат підвищує для Ватикану ризики стати схожим на державу з диктаторським режимом.

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Раніше 78-річний понтифік вже говорив, що готовий зняти з себе повноваження в разі проблем зі здоров'ям.

Виступаючи на площі Святого Петра перед 30 тисячами католиків, Франциск зазначив, що єдиний, кого в церкві не можна замінити - це Святий Дух.

Раніше в інтерв'ю мексиканському телебаченню папа сказав, що не є прихильником введення фіксованого віку, коли римські єпископи повинні залишати Святий Престол.

У лютому 2013 року попередник Франциска Бенедикт XVI став першим за останні 600 років папою, який добровільно склав свої повноваження.