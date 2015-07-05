У Британії зведуть меморіал жертвам теракту в Тунісі

У Великобританії зведуть меморіал, присвячений жертвам теракту в Тунісі, заявив прем'єр-міністр Девід Кемерон. Слова прем'єр-міністра наводить у своїй публікації The Guardian, передає Lenta.ru.

«Ті, хто втратили життя в Тунісі минулого тижня, стали безневинними жертвами жорстокості терористів. Це наше право відзначити їх і вшанувати належним чином їх пам'ять, а також всіх інших, хто був убитий терористами за кордоном», —сказав британський прем'єр.

На потреби будівництва направлять штрафи, отримані з банків, уточнює видання. До роботи над дизайном меморіалу залучать родичів загиблих.

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Координувати роботу з будівництву пам'ятника буде офіційний представник МЗС Великобританії Томас Елвуд. Він сам втратив брата під час дій терористів на Балі в 2002 році.

«На жаль, ми живемо у дуже складний і небезпечний час. Є багато жертв тероризму, які не мають могил. Їхні сім'ї не мають місця, де можна покладати квіти і горювати», — так Елвуд пояснив необхідність меморіалу.

26 червня кілька терористів атакували готельний пляж в Порт Ель-Кантауї — передмісті курортного міста Сус. Терорист почав безладну стрілянину з автомата Калашникова по туристам з двох готелів. Він був застрелений на місці.

ЗМІ повідомили про затримання сімох підозрюваних у причетності до теракту. В результаті нападу 38 осіб загинули, близько 40 отримали поранення. У числі загиблих 30 британців, а також приїжджі з Бельгії, Ірландії, Німеччини та Португалії, а також одна росіянка. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання «Ісламська держава».