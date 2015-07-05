Меркель і Олланд пропонують провести 7 липня позачерговий саміт країн єврозони - ЗМІ

Про це заявив представник прес-служби німецького уряду, повідомляють РИА Новости.

"Канцлер і президент висловилися за те, щоб у вівторок була скликана зустріч глав держав і урядів країн єврозони", — сказав представник прес-служби.

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Як повідомляв УНІАН раніше, канцлер Німеччини Ангела Меркель у понеділок, 6 липня, поїде в Париж, щоб обговорити результати грецького референдуму з президентом Франції Франсуа Олландом.