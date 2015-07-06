Британські аналітики прогнозують вихід Греції з єврозони

Аналітики британського банку Barclays після оголошення попередніх підсумків референдуму в Греції вважають, що вихід країни з єврозони є зараз найбільш вірогідним сценарієм розвитку подій, про це йдеться у звіті компанії, передає Прайм.

У документі нагадується, що в неділю виборці Греції відхилили останні пропозиції кредиторів за програмою реформ і бюджетної економії в обмін на кредити ЄС і МВФ. На момент написання звіту було підраховано 75% голосів, проти вимог кредиторів проголосував 61,5% респондентів, зазначається у звіті.

"Ми заявляємо, що вихід з валютного союзу зараз є найбільш вірогідним сценарієм. Для лідерів країн єврозони узгодити програму (реформ в обмін на кредити - ред.) з нинішнім грецьким урядом буде надзвичайно складно, враховуючи, що Греція відхилила останні пропозиції (кредиторів з реформ - ред.)", - йдеться у звіті. Домовленість з Грецією буде важко "продати вдома", особливо в Німеччині та Іспанії на тлі майбутніх виборів, підкреслюється в документі.

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Рада управлінців ЄЦБ зустрінеться в понеділок для обговорення умов програми кредитування грецьких банків ELA, повідомляє Barclays. "Ми очікували, що вона закриє ELA як мінімум до 20 липня", - йдеться у звіті. Це може спричинити за собою необхідність надрукувати в Греції національну валюту для вливання ліквідності й капіталу в банки, свідчить звіт.

Як раніше зазначали аналітики, введення національної валюти, по суті, може означати вихід з єврозони.

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І це незважаючи на те, що Єврокомісія неодноразово заявляла, що вступ до цього валютного союзу є незворотнім, тобто механізму виходу країн з єврозони не існує. Поки ще жодна країна не покидала зону євро.

"Чи можна уникнути виходу (з єврозони - ред.) Ми вважаємо, що потенційна відповідь - так", - пишуть аналітики Barclays. Наприклад, "Європа і Греція могли б узгодити програму на умовах МВФ", - наголошується у звіті.