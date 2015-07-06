ЗМІ: в Єлисейському палаці почалися переговори Олланда і Меркель щодо Греції

Під час бесіди сторони мають намір розглянути підсумки недільного референдуму в Греції. Після обміну привітаннями Франсуа Олланд і Ангела Меркель відразу ж пройшли в Єлисейський палац, не зробивши ніяких заяв для преси, повідомляє ТАСС.

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Напередодні Франсуа Олланд провів телефонну розмову з прем'єром Греції Алексісом Ціпрасом з тим, щоб, за словами співрозмовника в адміністрації, переконати Афіни "продемонструвати волю до переговорів".

У Франції відзначають, що Париж зацікавлений у діалозі з Берліном по Греції в інтересах "загальної стратегії".

Разом з тим Берлін зберігає поки "жорстку лінію" щодо Афін.

Як повідомляв УНІАН, 61,31% греків висловилися на референдумі 5 липня проти умов угоди з кредиторами щодо грецької заборгованості. У голосуванні взяли участь 62,50% зареєстрованих виборців. Всього на 19,2 тис. дільницях проголосували 6,2 млн чоловік.