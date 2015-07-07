Меркель: кредитори в терміновому порядку чекають від Греції нових пропозицій

Про це повідомляє РИА Новости.

"Ми поважаємо це рішення, цей референдум - голосування демократичної і суверенної країни. Ми повинні жити з цим рішенням. Питання зараз полягає в тому, якими будуть позиції 18 інших країн (Єврозони) і якими будуть способи, які ми знайдемо", - заявила канцлер.

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"Ми вважаємо, що двері для дискусій все ще відкриті...", - сказала Меркель.

Вона також зазначила, що "попередні умови для старту нових переговорів по конкретній програмі європейської стабільності поки не досягнуті, і тому ми очікуємо зараз конкретні пропозиції щодо програми від прем'єр-міністра Греції Алексіса Ціпраса, яка дозволить Греції повернутися до процвітання".

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"Це необхідно зробити терміново", - підкреслила канцлер Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, в Парижі відкрилися переговори між президентом Франції Франсуа Олландом і федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Під час бесіди сторони мають намір розглянути підсумки недільного референдуму в Греції. Після обміну привітаннями Олланд і Меркель відразу ж пройшли в Єлисейський палац, не зробивши ніяких заяв для преси.