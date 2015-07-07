ООН має намір відновити розслідування загибелі генсека в авіакатастрофі 1961 року

03:26, 07 липня 2015
Світ
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Комітет ООН закликав наново розслідувати авіакатастрофу 1961 року, в якій загинув генсек організації, шведський дипломат Даг Хаммаршельд.

REUTERS

Про це повідомляє Русская служба Би-Би-Си.

За даними комітету, це пов'язано з появою нової інформації, яка вказує на те, що літак, можливо, був збитий іншим повітряним судном.

Для продовження розслідування комітет має намір запросити доступ до засекречених матеріалів, що зберігаються в архівах США та інших країн.

Даг Хаммаршельд загинув в авіакатастрофі в Північній Родезії під час миротворчої операції ООН в Конго.

Точні причини і обставини аварії досі невідомі. Серед версій, що розглядалися - технічні несправності, диверсія на борту та відсутність палива.

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