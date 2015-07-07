ООН має намір відновити розслідування загибелі генсека в авіакатастрофі 1961 року
03:26, 07 липня 2015Світ
928 0
Комітет ООН закликав наново розслідувати авіакатастрофу 1961 року, в якій загинув генсек організації, шведський дипломат Даг Хаммаршельд.
REUTERS
Про це повідомляє Русская служба Би-Би-Си.
За даними комітету, це пов'язано з появою нової інформації, яка вказує на те, що літак, можливо, був збитий іншим повітряним судном.
Для продовження розслідування комітет має намір запросити доступ до засекречених матеріалів, що зберігаються в архівах США та інших країн.
Даг Хаммаршельд загинув в авіакатастрофі в Північній Родезії під час миротворчої операції ООН в Конго.
Точні причини і обставини аварії досі невідомі. Серед версій, що розглядалися - технічні несправності, диверсія на борту та відсутність палива.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter