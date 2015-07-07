У віці 77 років помер продюсер "11 друзів Оушена" Джері Вайнтрауб

Причина смерті - зупинка серця. Йому було 77 років, повідомляє ТАСС з посиланням на журнал Hollywood Reporter.

Вайнтрауб, народився 26 вересня 1937 року в Нью-Йорку, присвятив шоу-бізнесу більше 50 років життя. Крім кіно, він продюсував концерти таких музикантів, як Френк Сінатра, Боб Ділан, Доллі Партон і гурт Beach Boys. Продюсер також очолював кіностудію United Artists.

У творчій біографії Вайнтрауба - 52 художні фільми та телесеріали. Всесвітню славу йому принесли роботи над гостросюжетною картиною "Хлопець-каратист" (1984) та її продовженнями, стрічками "Одинадцять друзів Оушена" (2001), "Дванадцять друзів Оушена" (2004) і "Тринадцять друзів Оушена" (2007). Також був задіяний у зйомках нового комедійного серіалу каналу HBO "The Brink".

Найпрестижніші нагороди він завоював саме за роботу на телебаченні. Це - три премії "Еммі".

Раніше УНІАН повідомляв, що один з творцяй популярного анімаційного серіалу "Сімпсони" Сем Саймон помер на 60-му році життя. Сем Саймон виграв дев'ять нагород "Еммі" за роботу в якості сценариста, режисера і виконавчого продюсера "Сімпсонів".