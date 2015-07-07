В Японії помер найстаріший чоловік планети за версією Книги рекордів Гіннеса
09:43, 07 липня 2015Світ
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Сакарі Момоі пішов з життя на 113-му році життя.
Сакарі Момоі / aitonline.tv
В японському місті Сайтама помер найстаріший мешканець планети Сакарі Момоі.
Довгожитель пішов з життя у віці 112 років, повідомляє ТСН.uа з посиланням на Reuters.
За словами родичів Момої, він зберігав ясність думок до самого кінця.
Житель Японії потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найстаріший житель планети в серпні 2014 року.
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Як повідомляв УНІАН, 8 червня 2014 року в США помер найстаріший чоловік планети за версією Книги рекордів Гіннеса.
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