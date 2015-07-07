У Центробанку Латвії вважають, що єврозона виграє від виходу Греції

Про це заявив глава Центробанку Латвії Ілмар Рімшевич в інтерв'ю LSM, повідомляє "Європейська правда".

Він наголосив, що нинішня ситуація вимагає, щоб хтось відкрив гаманець, але ніхто не готовий покласти на стіл 30-50 млрд євро.

Читайте такожГреція обіцяє погасити боргові зобов'язання, якщо їй позичать ще 7 мільярдів євро - ЗМІ

Правда, він допустив можливість, що якась держава або група держав могли б взяти на себе ініціативу і ці гроші зібрати.

"Але поки фінансів немає, і переговори провалилися, то вихід з єврозони є найбільш реалістичним сценарієм", - вважає Рімшевич.

Він також додав, що Латвії не слід побоюватися наслідків можливого виходу Греції із Єврозони.

Раніше сьогодні президент Єврокомісії заявив про намір запобігти виходу Греції з єврозони.