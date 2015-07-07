У Центробанку Латвії вважають, що єврозона виграє від виходу Греції
Єврозона у довгостроковій перспективі може бути у виграші, якщо Греція вийде з числа її членів.
Про це заявив глава Центробанку Латвії Ілмар Рімшевич в інтерв'ю LSM, повідомляє "Європейська правда".
Він наголосив, що нинішня ситуація вимагає, щоб хтось відкрив гаманець, але ніхто не готовий покласти на стіл 30-50 млрд євро.
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Правда, він допустив можливість, що якась держава або група держав могли б взяти на себе ініціативу і ці гроші зібрати.
"Але поки фінансів немає, і переговори провалилися, то вихід з єврозони є найбільш реалістичним сценарієм", - вважає Рімшевич.
Він також додав, що Латвії не слід побоюватися наслідків можливого виходу Греції із Єврозони.
Раніше сьогодні президент Єврокомісії заявив про намір запобігти виходу Греції з єврозони.