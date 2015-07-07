У Марокко заарештованих за носіння сукні жінок хочуть захищати кількасот адвокатів
18:48, 07 липня 2015Світ
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Кілька сотень марокканських адвокатів виявили бажання захищати в суді двох жінок, звинувачених у грубій непристойності, після того як вони прогулялися портовим містом Агадір в обтислих сукнях.
Жінки в Марокко публікують фото у сукнях на знак підтримки заарештованих / moroccoworldnews.com
Дівчат заарештували ще в червні. З марокканським законом їм загрожує до двох років позбавлення волі, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
Під час прогулянки до них підбігали люди, вигукуючи образи, а коли навколо жінок зібрався натовп, в ситуацію була змушена втрутитися поліція.
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На захист дівчат висловилися багато правозахисників, а в соцмережах розгорнулася кампанія на підтримку власниць обтислих суконь.
Прихильники жінок використовують хештег #НоситиСукнюЦеНеЗлочин арабською мовою.
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