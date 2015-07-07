У Марокко заарештованих за носіння сукні жінок хочуть захищати кількасот адвокатів

Дівчат заарештували ще в червні. З марокканським законом їм загрожує до двох років позбавлення волі, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Під час прогулянки до них підбігали люди, вигукуючи образи, а коли навколо жінок зібрався натовп, в ситуацію була змушена втрутитися поліція.

Читайте такожВ Марокко вимагають відставки міністра через концерт Дженніфер ЛопесПерше засідання у справі затриманих пройшло в понеділок.

На захист дівчат висловилися багато правозахисників, а в соцмережах розгорнулася кампанія на підтримку власниць обтислих суконь.

Прихильники жінок використовують хештег #НоситиСукнюЦеНеЗлочин арабською мовою.