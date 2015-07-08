Росію не влаштовує "контрпродуктивна" ідея створення трибуналу по катастрофі MH17 - заступник голови МЗС РФ

Про це заявив у вівторок заступник глави МЗС РФ Геннадій Гатілов, передає ТАСС.

"Нас взагалі в принципі не влаштовує ця ідея за декількома обставинами. По-перше, розслідування ще триває, ніяких висновків остаточно не зроблено. Нідерланди представили проміжний варіант цієї доповіді - це ще не кінець історії. Вони й самі визнають, що остаточно зможуть довести розслідування і представити доповідь тільки до кінця року", - зазначив дипломат.

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Крім того, він нагадав, що "у всіх інших аналогічних ситуаціях ніяких трибуналів не створювалося". Гатілов привів у приклад випадок із знищенням у 2001 році нібито українськими військовими літака російської авіакомпанії, що прямував з Тель-Авіва до Новосибірська. "Там не було ніяких трибуналів. Взагалі створення трибуналу - трудомістка і довготривала справа, пов'язана із визначенням складу цього трибуналу, його функціями, фінансуванням", - заявив заступник міністра.

"Ми з досвіду знаємо, що це дуже трудомісткий процес. В даному випадку, він представляється нам політично нелогічним і непотрібним. Ми цю резолюцію, її спроби провести через РБ, вважаємо контрпродуктивними", - сказав дипломат. За його словами, насамперед потрібно завершити розслідування і вже після цього буде видно, які заходи слід приймати".

Раніше УНІАН повідомляв, що Нідерланди виступають за створення міжнародного трибуналу для судового переслідування тих, хто підозрюється в причетності до катастрофи малазійського Boeing на Донбасі в липні 2014р.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили "Боїнг" компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира - були громадянами Нідерландів. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.