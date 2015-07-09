Білий дім: збої в роботі комп'ютерної мережі United Airlines і NYSE навряд чи пов'язані

02:03, 09 липня 2015
Світ
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У влади США немає підтверджень того, що до проблем у роботі комп'ютерної мережі авіакомпанії United Airlines могли бути причетні зловмисники.

internetprovsechny.cz

Про це заявив у середу офіційний представник Білого дому Джош Ернест, пишуть РИА Новости.

У середу через технічні збої спочатку на деякий час були припинені польоти одного з найбільших американських авіаперевізників — United Airlines. Потім були припинені торги на Нью-Йоркській фондовій біржі.

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"Президент був проінформований про те, що трапилося. На даний момент немає відомостей щодо підозрілої активності у зв'язку з цією ситуацією", — сказав він.

Як зазначив Ернест, "немає причин вважати, що даний інцидент може бути пов'язаний з припиненням торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі".

Торкаючись ситуації на біржі, Ернест зазначив, що йому поки невідомо про федеральному розслідуванні". "Комісія з цінних паперів є ключовим відомство в цьому випадку, так що я рекомендую звертатися туди", — сказав він.

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РИА Новости зазначають, що торги на Нью-Йоркській фондовій біржі були припинені в 11.32 за місцевим часом (18.32 по Києву) і відновилися в 15.10 (22.10 по Києву). Посилаючись на дані біржі зазначається, що "всі замовлення, зроблені в цей проміжок, скасовані, проте на інших біржах торги тривали".

Раніше УНІАН повідомляв, що один з найбільших авіаперевізників у США United Airlines призупинив усі польоти з усіх аеропортів вранці, 8 липня. Причиною названі проблеми автоматизації. У твіттері авіакомпанія уточнила, що виникли проблеми з системою обслуговування пасажирів, яка відповідає за бронювання та реєстрацію на рейси.

Пізніше, заборона на польоти було знята, однак, що саме стало причиною комп'ютерного збою залишалося невідомим.

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