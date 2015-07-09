Міністр ВПС США: Росія - найбільша загроза нацбезпеці США

04:31, 09 липня 2015
Світ
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Американський міністр ВПС Дебора Джеймс заявила, що Росія є найбільшою загрозою національній безпеці Сполучених Штатів, Вашингтон має наростити свою військову присутність в Європі.

airforcetimes.com

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на Reuters.

"Я розглядаю Росію як найбільшу загрозу", - передає слова Джеймс Reuters.

Вона підкреслила, що США продовжать ротацію американських винищувачів F-16 у Європі. Також Джеймс висловила своє невдоволення тим фактом, що лише 4 з 28 членів НАТО витрачають 2% ВВП на оборону.

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"Це не придумано просто так. Це те, що всі члени НАТО погодилися робити. І всім нам треба цього дотримуватися", - сказала міністр ВПС США.

Раніше УНІАН повідомляв, що США планують розмістити в Європі винищувачі п'ятого покоління F-22 і розширити своє військове представництво на тлі ускладнення відносин з Росією.

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