Папа Франциск попив чаю з листя коки

Понтифік вирішив спробувати напій під назвою «Тримате», який також містив ромашку і насіння анісу, щоб поліпшити своє самопочуття після прильоту до столиці країни Ла-Пас, розташовану на висоті чотири тисячі метрів над рівнем моря.

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Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією Reuters.

Як розповіла стюардеса, чай також запропонували журналістам, які супроводжували папу на борту.

В аеропорту Ель-Альто Франциска зустрів президент Болівії Ево Моралес, який виступив з вітальною промовою. Спочатку передбачалося, що глава держави буде говорити протягом 15 хвилин, однак потім було прийнято рішення скоротити промову до п'яти хвилин, передає Notimex. Як зазначається, розташування столиці може негативно відбитися на самопочутті 78-річного Франциска, у якого тільки одна легеня.

Крім того, Моралес подарував папі мішечок з вовни альпаки, в якому корінні народи Андського регіону зберігають листя коки, передає Associated Press.

Про бажання Франциска спробувати листя коки, які є сировиною для виробництва кокаїну, 29 червня повідомив міністр культури Болівії Марко Мачикао (Marko Machicao). За його словами, напередодні візиту понтифіка влада країни запропонувала йому спробувати чай з коки, однак Папа Римський висловив бажання пожувати листя.

Листя коки були оголошені незаконною речовиною конвенцією ООН про наркотичні засоби 1961 року. Проте вживання рослини в релігійних і медичних цілях у Болівії дозволено законом. Їх жують корінні народи Андського регіону. Президент Болівії Ево Моралес захищає використання коки і вважає її священною рослиною. У 2009 році в конституції країни з'явився пункт, який визначає коку як «культурну спадщину» Болівії.