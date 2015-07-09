Греція робить все можливе для досягнення угоди

"Греція докладає всіх зусиль для досягнення з міжнародними кредиторами такої угоди, яка буде схвалено парламентом", - заявив прес-секретар уряду Греції Гавриїл Сакеларидис.

Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на Reuters.

"Я впевнений, що ця угода буде прийнято парламентською групою СІРІЗА, (і) правлячою коаліцією", - сказав він грецькому телеканалу TV Antenna.

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"Уряд робить все від нього залежне, щоб досягти негайного консенсусу і закінчити цей період невизначеності", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 12 липня лідери країн єврозони проведуть позаплановий саміт з Греції.