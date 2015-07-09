Норвезька поліція відзвітувала про використання зброї: за рік діставали 42 рази, стріляли двічі

Поліція Норвегії представила звіт про використання зброї своїми співробітниками. Згідно з цим документом, у 2014 році поліцейські діставали зброю 42 рази, а вистрілили всього двічі — причому нікого не поранили. Кількість разів, коли поліції довелося погрожувати комусь зброєю, виявилося найнижчим як мінімум з 2002 року, повідомляє Медуза з посиланням на The Washington Post.

У 2007 році поліцейські діставали зброю близько 80 разів, при цьому жодного разу не вистрелили. У попередні роки, однак, їм доводилося влучати в людей: у 2004 році співробітниками поліції поранено п'ять осіб, а в 2009 — чотирьох. За 12 років спостережень співробітниками правоохоронних органів вбили дві людини (у 2004 та 2005 роках).

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