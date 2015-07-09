Міноборони: НАТО продовжить посилювати безпеку в акваторії Чорного моря через агресію РФ

Про це повідомив заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Ігор Долгов. Заступник міністра відзначив, що перші рішення НАТО у відповідь на агресію РФ були прийняті на саміті у Вельсі у вересні 2014 року, і втілення в дію тих рішень не було відкладено на якийсь подальший період.

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"Зокрема НАТО посилює сили швидкого реагування. Замість 13 тис. боєздатних сил цю кількість буде доведено до 40 тис. По-друге, НАТО прийняло рішення посилити свій східний фланг, а також безпеку в акваторії Чорного моря, оскільки після окупації Криму спроможності країн НАТО та України були суттєво підірвані внаслідок агресії", - заявив Долгов.

Також заступник міністра оборони повідомив, що Альянс створив 6 багатонаціональних командувань у країнах Балтії, в Польщі, Румунії та Болгарії. "І ці процеси будуть продовжуватись, а також на саміті НАТО у Варшаві, який відбудеться у наступному році, буде переглянуто концептуальні документи НАТО щодо нової безпекової ситуації, яка склаался", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Долгов наголосив, що використання трастового фонду НАТО у сфері комунікації дозволить відновити повітряний контроль України над акваторією Чорного моря, частково втрачений після окупації Росією Криму.