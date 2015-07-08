У Грузії почалися навчання НАТО

Про це повідомляє "Европейская правда" з посиланням на Associated Press.

Як відзначається, під час навчань, які триватимуть два тижні, військові будуть відпрацьовувати миротворчі дії.

У навчаннях візьмуть участь близько 220 військових США, а також підрозділи з Литви, Латвії, Румунії та Болгарії.

За даними міністерства оборони Грузії, в навчаннях, які були сплановані в рамках істотного пакету Грузії-НАТО, з грузинської сторони візьме участь особовий склад 42-го батальйону 4-ї механізованої бригади.

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