У згорілому цеху заводу ЗІЛ у Москві знайшли тіло
Під час розбору завалів згорілого цеху на заводі ЗІЛ на півдні Москві співробітники МНС Росії виявили тіло чоловіка.
Раніше джерела російських ЗМІ повідомляли, що після початку пожежі з охопленого вогнем цеху було виведено 50 людей, ще четверо були врятовані, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
При цьому не вдалося встановити зв'язок з одним з робітників 1958 року народження.
В даний час загиблий упізнаний - це і є зниклий чоловік, уродженець однієї з центрально-азіатських республік.
Читайте такожУ Росії в масштабних пожежах звинуватили опозицію і диверсантівНапередодні на шинному складі заводу виникла велика пожежа, у гасінні якої взяли участь 20 розрахунків і три пожежні вертольоти.
Як зазначалося, площа спалаху склала близько 2 тис. кв м. Унаслідок пожежі в будівлі обвалилася покрівля на площі 80 кв. м.
Причини пожежі поки не називаються.