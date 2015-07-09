У згорілому цеху заводу ЗІЛ у Москві знайшли тіло

Раніше джерела російських ЗМІ повідомляли, що після початку пожежі з охопленого вогнем цеху було виведено 50 людей, ще четверо були врятовані, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

При цьому не вдалося встановити зв'язок з одним з робітників 1958 року народження.

В даний час загиблий упізнаний - це і є зниклий чоловік, уродженець однієї з центрально-азіатських республік.

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Як зазначалося, площа спалаху склала близько 2 тис. кв м. Унаслідок пожежі в будівлі обвалилася покрівля на площі 80 кв. м.

Причини пожежі поки не називаються.