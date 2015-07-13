Саміт глав держав і урядів поки залишив Грецію в єврозоні - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в кулуарах зустрічі.

"Досягнуто порозуміння про початок третьої програми допомоги Греції, що гарантує збереження країни у складі єврозони", - сказав він.

Дипломат особливо підкреслив, що третя програма буде здійснюватися "суворо поетапно, по мірі реалізації бюджетних заходів Греції".

Першим кроком, який повинні зробити Афіни для виконання своїх зобов'язань, стане "прийняття парламентом до 14 липня узгоджених з інститутами структурних реформ". Мова йде про шість законопроектів, у тому числі про пенсійну і податкову реформи, включаючи перегляд системи ПДВ.

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Після цього, у середу, відбудеться чергова зустріч Єврогрупи, яка підтвердить запуск третьої трирічної програми кредитування Греції. Якщо з якоїсь причини цього не станеться, третя програма виявиться зірвана.

"Це гарантує відновлення необхідного рівня довіри Греції", - сказав він.

За попередньою інформацією, обсяг третьої трирічної програми допомоги Греції з боку МВФ і єврозони складе 90 млрд євро у вигляді пільгових кредитів. Між тим, ця інформація носить суто попередній характер - переговори про уточнення всіх деталей програми ще попереду.

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Раніше УНІАН повідомляв, що у разі, якщо Греція не досягне угоди з кредиторами до кінця дня 12 липня, їй буде запропоновано тимчасово покинути єврозону.