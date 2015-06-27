Канадські інструктори тренуватимуть українських військових майже 2 роки

Про це заявив міністр національної оборони Канади Джейсон Кенні, який разом із главою оборонного відомства України Степаном Полтораком відвідав сьогодні Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині, повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони.

Читайте такожВосени розпочнуться навчання українських військових з інструкторами із Канади

Кенні наголосив, що одна з цілей його візиту - підготувати умови для прибуття в Україну 200 інструкторів Збройних сил Канади, які залучатимуться для підготовки профільних фахівців ЗС України.

Ця підготовка відбуватиметься у форматі спільної програми навчань, основна частина яких відбудеться на території Міжнародного центру миро творчості та безпеки на Львівщині.

Читайте такожМіністр оборони Канади заявив про готовність постачати Україні летальну зброю в разі консенсусу з іншими членами НАТО

За словами міністра оборони Канади, програма спільних навчань розрахована із серпня 2015 року до березня 2017 року. Канадські інструктори навчатимуть військовослужбовців українських механізованих підрозділів на Львівщині. Частина військових інструкторів ЗС Канади здійснюватиме підготовку українських саперів за провідними методиками протидії вибуховим пристроям упродовж спеціального курсу в Кам’янці-Подільському. Окремі тренінги від канадських інструкторів передбачені для українських військових медиків, військової служби правопорядку та офіцерів логістичного забезпечення, поінформував він.

Кенні також відзначив, що Канада надає Україні грошову та економічну підтримку. Зокрема, минулої осені Канада надала Україні десятки тисяч комплектів військового спорядження та амуніції для воїнів, яке допомогло їм у боротьбі на Донбасі в зимовий період.

Крім того, підкреслив він, із березня Канада надає Міноборони України дані супутникового моніторингу, а саме - фотографії високої чіткості, які допомагають українським військовим здійснювати поточний аналіз ситуації на сході України, відслідковувати переміщення російсько-сепаратистських сил на Донбасі.