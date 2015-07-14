Британія відмовилася надати допомогу грецькому уряду - ЗМІ

Міністр фінансів Великої Британії Джордж Осборн блокуватиме будь-які спроби використовувати гроші платників податків країни для фінансової допомоги Греції.

Про це повідомляє британська служба ВВС з посиланням на джерела в міністерстві, передає Європейська правда.

Як зазначається, про свою позицію Осборн вже повідомив своїх колег з країн єврозони.

"Наші колеги з єврозони отримали чітке і зрозуміле повідомлення, що перегляд британської позиції щодо підтримки програми фінансової допомоги єврозони (Греції. - Ред.) є неприйнятним", - відзначають у британському Мінфіні.

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"Ідея, що гроші платників податків Великої Британії використовуватимуться в рамках останньої угоди з Грецією, є нездійсненною", - наголошують в міністерстві.

Така реакція стала відповіддю на обговорення щодо можливого залучення коштів Європейського механізму фінансової стабільності, зобов'язання по якому несуть усі 28 країн Євросоюзу, включаючи Велику Британію, для нової програми фіндопомоги Греції.

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Як пише ВВС, прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон ще в 2010 році заявив, що було досягнуто "чіткої та одностайної згоди", що Європейський механізм фінансової стабілізації не буде використовуватися для подальшого порятунку країн єврозони, після того, як він був використаний для надання допомоги Ірландії та Португалії.

Нагадаємо, на саміті ЄС, який розпочався в неділю і завершився в понеділок вранці, було узгоджено принципи програми економії в Греції.

Країни ЄС нададуть Афінам фінансову підтримку в обмін на проведення грецькою владою низки болючих реформ.