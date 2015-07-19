У Лондоні автобус не зміг проїхати під мостом і залишився без даху (фото)

У ДТП постраждали 7 осіб, четверо були госпіталізовані, повідомляє Sky News.

Водій автобуса не помітив знак з попередженням про те, що міст, під яким він вирішив проїхати, не розрахований на двоповерхові транспортні засоби.

Читайте такожУ Бельгії розбився автобус з британськими дітьми

Постраждалі в інциденті імовірно знаходилися на другому поверсі автобуса.