У Лондоні автобус не зміг проїхати під мостом і залишився без даху (фото)

15:01, 19 липня 2015
Світ
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Лондонський двоповерховий автобус не зміг проїхати під мостом і залишився без даху.

@LAS_HART

У ДТП постраждали 7 осіб, четверо були госпіталізовані, повідомляє Sky News.

Водій автобуса не помітив знак з попередженням про те, що міст, під яким він вирішив проїхати, не розрахований на двоповерхові транспортні засоби.

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Постраждалі в інциденті імовірно знаходилися на другому поверсі автобуса.

@LAS_HART

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