В Індії автобус впав у канал: загинули 39 школярів

09:41, 16 квітня 2008
Світ
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Вдалося врятувати тільки чотирьох дітей

В Індії в результаті падіння автобуса в канал загинуло 39 школярів, передає ІТАР-ТАРС.

Інцидент стався рано вранці в районі міста Вадодара в індійському штаті Гуджарат. За інформацією властей штату, в автобусі знаходилися від 40 до 50 пасажирів, в основному школярі. Причини катастрофи встановлюються. Поки рятувальникам вдалося витягнути з води живими тільки чотирьох дітей.

 

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