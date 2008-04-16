В Індії автобус впав у канал: загинули 39 школярів

В Індії в результаті падіння автобуса в канал загинуло 39 школярів, передає ІТАР-ТАРС.

Інцидент стався рано вранці в районі міста Вадодара в індійському штаті Гуджарат. За інформацією властей штату, в автобусі знаходилися від 40 до 50 пасажирів, в основному школярі. Причини катастрофи встановлюються. Поки рятувальникам вдалося витягнути з води живими тільки чотирьох дітей.