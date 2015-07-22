Росія перекине до Криму ескадрилью дальніх бомбардувальників Ту-22М3

Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на Міноборони країни.

Згідно з повідомленням, ударне авіаційне угрупування російських Військово-повітряних сил в анексованому Криму поповнить ескадрилья дальніх бомбардувальників Ту-22М3.

За словами представника військового відомства, це, зокрема, «один із заходів, вжитих у відповідь на розміщення на території Румунії бази американських протиракет».

«На цьому етапі визнано достатнім розмістити на аеродромі в Криму ескадрилью Ту-22М3. Її бойові можливості дадуть змогу суттєво посилити авіаційне прикриття в акваторії Чорного моря та Причорномор'я. Не виключено, що надалі угруповання Ту-22М3 в Криму буде збільшено до полку», - повідомили в Міноборони.

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Зазначається, що «зона досяжності Ту-22М3 і його ракет простягається далеко за межі акваторії Чорного моря».

Раніше екс-глава штабу РВСН Віктор Єсін заявив, що база ПРО США на захід від Бухареста є першочерговою метою російських військових у разі військового конфлікту з країнами НАТО. У свою чергу в НАТО запевняли, що база в Румунії не становить загрози для Росії.