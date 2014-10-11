У Румунії розгортають протиракетну базу США

База у місті Девеселу буде повністю готова для експлуатації у 2015 році, передає ВВС Україна.

Вона має стати важливим елементом протиракетного щита НАТО.

Контр-адмірал Джон Скорбі, командувач американських ВМС у регіоні Європи, Африки та Південно-Західної Азії, заявив на церемонії відкриття бази у п'ятницю, 10 жовтня, що "балістична ракетна загроза США та нашим союзникам реальна та постійно зростає".

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"На щастя, можливості НАТО протистояти цій загрозі також реальні та зростають", - наводить слова Джона Скорбі агентство Associated Press.

База у Девеселу оснащена наземною версією модифікованої системи відстежування балістичних ракет "Іджис", яку встановили на кораблях у 2004 році.

На базі розмістять радар SPY-1 та 24 ракети-перехоплювачі Block IB.

Система протиракетної оборони є ключовим елементом американського плану фазованого розгортання протиракетної "парасолі" у Європі.

Ще одна має почати діяти у 2018 році у Польщі.