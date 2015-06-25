Понад 100 військових навчань пройдуть у Румунії протягом року - ЗМІ

Про це пишуть у четвер румунські ЗМІ з посиланням на заяву міністра оборони Мірчі Душі за підсумками участі у засіданні глав оборонних відомств країн-учасниць НАТО, повідомляє РИА Новости.

"Прогрес перегляду і оптимізації сил реагування НАТО являє собою формулу, яка краще всього відповідає чинним загрозам. У Румунії планується понад 100 міжнародних навчань в цьому році", — цитує заяву міністра видання Adevarul ("Правда").

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Душа також додав, що в даний час в Румунії проходять навчання Trident Joust 15, які є частиною великої серії вправ НАТО у Східній Європі "Союзницький щит" (Allied Shield). У них бере участь понад 15 тисяч військових з 19 держав альянсу і 3 країн-партнерів.

Коментуючи рішення Ради міністрів оборони країн НАТО про затвердження пакета по зміцненню обороноздатності Молдавії, Душа зазначив, що ці дії будуть сприяти зміцненню безпеки в регіоні.

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"Прийняття пакету по зміцненню обороноздатності Молдови являє собою не тільки внесок у забезпечення безпеки і стабільності цієї країни, але і в нашу безпеку", — підкреслив Душа.

Як відомо, у середу в Брюсселі пройшов саміт міністрів оборони країн-учасниць НАТО, в ході якого обговорювалися питання вдосконалення сил швидкого реагування альянсу. На саміті глави Міноборони НАТО також схвалили пакет по зміцненню обороноздатності Молдови.

Нагадаємо, раніше румунські парламентарії одноголосно підтримали будівництво двох об'єктів НАТО в Бухаресті в рамках нової оборонної стратегії альянсу в Східній Європі.