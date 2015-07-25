У Бірмі від повеней постраждали 70 тисяч осіб
13:22, 25 липня 2015Світ
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Сезон мусонів в Бірмі зазвичай починається в кінці травня і закінчується в середині жовтня
REUTERS
Від повеней, викликаних безперервними мусонними дощами на північному заході Бірми, постраждали близько 70 тисяч осіб, дев'ять осіб загинули, передає ВВС.
У доповіді Управління ООН з координації гуманітарних питань йдеться про 12 тисяч пошкоджених будинків. У регіоні закрито багато шкіл.
За даними ЗМІ, в окрузі Сікайн за добу випало 19,9 см опадів - це найвищий рівень за останні 24 роки.
Сезон мусонів у Бірмі зазвичай починається наприкінці травня і закінчується в середині жовтня
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