У Бірмі від повеней постраждали 70 тисяч осіб

Від повеней, викликаних безперервними мусонними дощами на північному заході Бірми, постраждали близько 70 тисяч осіб, дев'ять осіб загинули, передає ВВС.

У доповіді Управління ООН з координації гуманітарних питань йдеться про 12 тисяч пошкоджених будинків. У регіоні закрито багато шкіл.

За даними ЗМІ, в окрузі Сікайн за добу випало 19,9 см опадів - це найвищий рівень за останні 24 роки.

Сезон мусонів у Бірмі зазвичай починається наприкінці травня і закінчується в середині жовтня