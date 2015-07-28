У США геям дозволили бути вожатими бойскаутів

14 липня відповідну резолюцію підтримали всі 17 членів правління організації, а в понеділок затвердила виконавча рада бойскаутів, що складається з 80 осіб, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Це важливий крок зі зміни політики американського скаутського руху, який існує з 1910 року.

Заборона, однак, знята не повністю: ті групи бойскаутів, які були організовані за сприяння церкви, як і раніше будуть винятком, не допускаючи призначення геїв на лідерські посади.

Читайте такожУ США легалізували одностатеві шлюбиЗаборону на вступ у ряди скаутів відкритим хлопчикам-геям BSA вирішила скасувати в 2013 році.

Організація пішла на такий крок, щоб уникнути позовів про дискримінацію, поданих у штаті Нью-Йорк і декількох інших штатах США.

На початку цього року колишній міністр оборони США Роберт Гейтс, який обіймає посаду голови "Бойскаутів Америки", заявив на загальному зібранні організації, що заборону на призначення геїв вожатими необхідно скасувати, оскільки вона вичерпала себе.

Раніше саме під керівництвом Гейтса американська армія відмовилася від принципу "Не питай, не говори", який не дозволяв геям, які служать в армії США, відкрито заявляти про свою орієнтацію.