ЗМІ: італійські депутати мають намір відвідати анексований Крим

Про це повідомляє Коммерсантъ з посиланням на одного з ініціаторів поїздки, депутата від руху "П'ять зірок" Манліо ді Стефано.

"Ми прийняли рішення приїхати в Крим і в Москву у складі делегації від італійського руху "П'ять зірок". Днями я зв'яжуся з представниками посольства Росії в Римі, щоб приступити до організації візиту", - заявив Манліо ді Стефано.

За словами ді Стефано, поїздка планується на початок жовтня. Групу парламентарів партії "П'ять зірок", чисельність якої має скласти від восьми до десяти осіб, очолить Алессандро ді Баттіста, ще один член парламентського комітету у закордонних справах.

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При цьому, депутати усвідомлюють, що в подальшому їм може бути відмовлено у в'їзді в Україну, тому не виключають, що спочатку спробують узгодити свою поїздку не лише з Москвою, але й з Києвом.

Як повідомляв УНІАН, неофіційний візит французьких парламентарів у анексований Крим не змінює офіційну позицію Євросоюзу, заявив голова делегації Європарламенту у комітеті з парламентського співробітництва між Україною та ЄС Андрій Пленкович.

Перед їхнім візитом, Міністерство закордонних справ Франції назвало намір окремих депутатів французького парламенту відвідати окупований Крим порушенням міжнародного права.