Глава МЗС Франції запросив президента Ірану відвідати країну

Про це повідомляє Stratfor з посиланням на Reuters.

Міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус під час свого офіційного візиту до Тегерана, за дорученням французького президента Франсуа Олланда, запросив главу Ірану Хасана Рухани відвідати країну з візитом у листопаді.

Зазначається, що цей робочий візит в Ірак став для глави МЗС Франції першим після 12-річної перерви.

У свою чергу, президент Ірану востаннє відвідував Францію 1999 року.

Повідомляється, що в аеропорту Тегерана Фабіуса зустрічали протестувальники з плакатами, на яких було його заплямоване "кров'ю" зображення і написи "Ми не пробачимо і не забудемо".

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Як повідомляв УНІАН, Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію на підтримку угоди щодо іранської ядерної програми, встановивши порядок зняття з Тегерана міжнародних санкцій.