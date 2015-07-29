Глава МЗС Франції запросив президента Ірану відвідати країну
Президент Ірану Хасан Рухани востаннє відвідував Францію в 1999 році.
Про це повідомляє Stratfor з посиланням на Reuters.
Міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус під час свого офіційного візиту до Тегерана, за дорученням французького президента Франсуа Олланда, запросив главу Ірану Хасана Рухани відвідати країну з візитом у листопаді.
Зазначається, що цей робочий візит в Ірак став для глави МЗС Франції першим після 12-річної перерви.
У свою чергу, президент Ірану востаннє відвідував Францію 1999 року.
Повідомляється, що в аеропорту Тегерана Фабіуса зустрічали протестувальники з плакатами, на яких було його заплямоване "кров'ю" зображення і написи "Ми не пробачимо і не забудемо".
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Як повідомляв УНІАН, Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію на підтримку угоди щодо іранської ядерної програми, встановивши порядок зняття з Тегерана міжнародних санкцій.