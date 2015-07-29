Іран і ЄС домовилися про переговори на високому рівні

Про це повідомив міністр закордонних справ Ірану Могаммад Джавад Заріф після зустрічі в Тегерані з верховним представником ЄС із закордонних справ Федерікою Могеріні, передає Радіо Свобода.

Ці переговори почнуться ближчим часом і будуть стосуватися різноманітних питань, зокрема, енергетичної співпраці, прав людини, протистояння тероризму чи регіональних питань, сказав Заріф на спільній прес-конференції з Могеріні.

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Він також закликав Сполучені Штати Америки виконати домовленість про ядерну програму Тегерана зі свого боку, щоб «усунути недовіру іранського народу».

Раніше УНІАН повідомляв, що Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію в підтримку угоди щодо іранської ядерної програми, встановивши порядок зняття з Тегерана міжнародних санкцій.