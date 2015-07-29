Малайзія: РБ ООН надіслала неправильний сигнал родичам загиблих в катастрофі MH17

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав на засіданні Ради безпеки ООН після голосування за проект резолюції зі створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи "Боїнгу" у липні 2014 року у Донецькій області.

"Малайзія глибоко жалкує з приводу нездатності Ради безпеки зберегти єдність у зв'язку з катастрофою Малайзійського "Боїнгу". Ми глибоко розчаровані у зв'язку з нездатністю прийняти проект резолюції, яка би заснувала Міжнародний кримінальний трибунал для цього інциденту", - заявив Ліоу Тіонг Лай.

Читайте такожЗал засідань РБ ООН перетворився в зал сорому Росії - постпред України

На його переконання, Рада безпеки зробила крок назад та "надіслала неправильний сигнал сім'ям жертв та їх близьким".

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй застосувала вето на резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу в розслідуванні за фактом збиття літака Малайзійських авіаліній "Боїнг-777" рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 осіб.