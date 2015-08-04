В Єгипті випустили марку на честь відкриття нового русла Суецького каналу

На марці зображено старе і нове русло водної артерії, по якому одночасно, в напрямку на південь і північ, рухаються два вантажні кораблі, повідомляють РИА Новости.

Між новим і старим руслами на марці зображено символ стародавнього Єгипту - Анх, який названий "ключем життя" або "ключем Нілу". Також на ній зображені Великі піраміди Гізи.

Урочисте відкриття нового 72-кілометрового русла Суецького каналу відбудеться 6 серпня за участю президента Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі та іноземних делегацій. Очікується, що два кораблі пройдуть по двох руслах каналу, ознаменувавши старт навігації цією оновленою і розширеною водною артерією.

Новий Суецький канал буде включати величезний обслуговуючий комплекс, а також кілька промислових зон. Очікується, що доходи Єгипту від експлуатації оновленого каналу зростуть з 5,3 мільярда доларів у 2015 році до 13,2 мільярда до 2023 року.

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Про початок амбітного проекту було оголошено в серпні минулого року. Спочатку планувалося завершити роботи за три роки, однак згодом терміни скоротили до 12 місяців.