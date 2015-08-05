У Росії з бібліотек вилучають книжки британських істориків
Міністерство освіти Свердловської області Росії постановило вилучити з бібліотек книжки під редакцією британських істориків Ентоні Бівора і Джона Кігана.
На думку регіонального міністерства, книжки «пропагують стереотипи, що сформувалися за часів Третього Рейху», повідомляє Газета.ру.
«У зв'язку з цим прошу терміново дати доручення керівникам муніципальних освітніх організацій: перевірити наявність у бібліотеках книжок під редакцією Джона Кігана і Ентоні Бівора; вжити заходів щодо вилучення з доступу учнів і педагогічних працівників», - йдеться в документі, розісланому керівникам шкіл і училищ.
Читайте такожРосійський експерт: сучасна Росія відповідає науковому визначенню "фашистської" держави
В уряді підтвердили інформацію про вилучення книжок. Зазначається, що книжки Ентоні Бівора відомі описанням жорстокості, які виявляли радянські солдати до жінок Німеччини.