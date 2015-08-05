У Росії з бібліотек вилучають книжки британських істориків

На думку регіонального міністерства, книжки «пропагують стереотипи, що сформувалися за часів Третього Рейху», повідомляє Газета.ру.

«У зв'язку з цим прошу терміново дати доручення керівникам муніципальних освітніх організацій: перевірити наявність у бібліотеках книжок під редакцією Джона Кігана і Ентоні Бівора; вжити заходів щодо вилучення з доступу учнів і педагогічних працівників», - йдеться в документі, розісланому керівникам шкіл і училищ.

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В уряді підтвердили інформацію про вилучення книжок. Зазначається, що книжки Ентоні Бівора відомі описанням жорстокості, які виявляли радянські солдати до жінок Німеччини.