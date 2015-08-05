Керрі вдруге за три дні зустрінеться з Лавровим в столиці Малайзії

Зустріч відбудеться у середу в столиці Малайзії, повідомляє Reuters.

Керрі і Лавров "розглянуть низку питань, що представляють взаємний інтерес", сказав високопоставлений чиновник Держдепартаменту США, не вдаючись у подробиці.

Керрі приїхав до Куала-Лумпур на зустріч Асоціації країн Південно-Східної Азії. 3 серпня він брав участь у тристоронніх перемовинах в Катарі з Лавровим та главою МЗС Саудівської Аравії Аделем аль-Джубейром щодо війни в Сирії, передає Європейська правда.

Читайте такожКеррі розповів Порошенку про свої переговори з Путіним

"Учасники зустрічі в Катарі визнали необхідність політичного вирішення конфлікту та важливу роль, яку мають відігравати опозиційні групи у досягненні цього рішення", - зазначив представник американської делегації.

Росія намагається домогтися зближення між сирійським урядом і країнами регіону, включаючи Саудівську Аравію і Туреччину, щоб створити новий союз для боротьби проти бойовиків "Ісламської держави".

Раніше президент США Барак Обама санкціонував використання військової авіації для захисту сирійської опозиції від атак урядових сил.

Росія піддала нові плани США в Сирії жорсткій критиці, заявивши, що це може призвести до посилення позицій екстремістів на території країни.