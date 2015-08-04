Лавров має намір провести переговори з Керрі про ситуацію на Донбасі

Зустріч відбудеться 5 серпня, повідомляє РІА Новости з посиланням на джерела в російській делегації.

"Запланована зустріч з держсекретарем США. Серед питань планується обговорити ситуацію в Україні", — повідомили в делегації.

Глави зовнішньополітичних відомств РФ і США вже зустрічалися на цьому тижні в Досі, де обговорювали ситуацію в Сирії.

Раніше держсекретар США Джон Керрі в телефонній розмові з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим закликав Росію прискорити реалізацію Мінських угод щодо врегулювання конфлікту в Україні.