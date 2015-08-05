У Росії хочуть створити міжнародний трибунал через атомне бомбардування Японії в 1945

Російська влада вважає необхідним провести міжнародний трибунал щодо атомних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі в 1945 році, заявив спікер Держдуми Росії Сергій Наришкін.

Про це повідомляє ТСН.ua.

За його словами, юристи, історики і спеціалісти з воєнної науки досі сперечаються, чи припустимо було застосовувати тоді атомну зброю.

"На мою думку, беззаперечно одне: спосіб, обраний у 1945-ому році США, не спирався ні на міркування гуманності, ні на воєнну необхідність, - заявив речник Держдуми, виступаючи у Московському університеті. - У злочинів проти людяності немає термінів давності". Пропозиція про створення трибуналу підтримав також віце-спікер Держдуми Андрій Ісаєв.

Читайте такожОбмовка Чуркіна: він сподівається на безкарність винуватців загибелі MH17

Японія цього року відзначає 70-річчя атомного бомбардування Хіросіми і Нагасакі, що забрали життя 450 тисяч людей. Цього тижня у країні тривають заходи в пам'ять про трагедію.