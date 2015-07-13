Бойовики продовжують гатити з артилерії по житлових кварталах та позиціях сил АТО

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

«Об 11.25 бойовики розпочали обстріл з РСЗВ БМ-21 “Град” по позиціях сил АТО в районі селища Невельське Ясинуватського району Донецької області», - йдеться у повідомленні.

При цьому прес-центр констатує стабільно напружену ситуацію на Донецькому та Луганському напрямках: «Станом на 18 годину, сьогодні, 13 липня, бойовики здійснили понад 40 обстрілів позицій сил АТО. 16 з них – порушуючи Мінські домовленості».

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«Проросійські бандформуваня продовжують гатити з артилерії по житлових кварталах міст. Обстріли мирного населення з боку бандформувань свідчать, що члени цих організацій є звичайними вбивцями і мародерами. Так, вчора, 12 липня, з 22.55 терористи півгодини обстрілювали зі 122-мм гаубиць житлові квартали Авдіївки. А сьогодні, 13 липня, о 05.17, вдарили по цьому місту зі 120-мм мінометів», - зазначається у повідомленні.

Протягом дня зафіксовано 5 прольотів ворожих безпілотників в небі над Луганщиною.

«Попри активізацію проросійських бандформувань, ситуація в зоні АТО цілком контролюється українськими військовими. Українські воїни надійно утримують оборонні рубежі», - наголошує прес-центр.