Уламки зниклого рік тому Боїнга-777 відправлені на експертизу до Франції

Експертиза пройде в Тулузі в лабораторії міністерства оборони Франції. Компанія Боїнг направила туди групу експертів для надання допомоги.

Окрема експертиза пройде з знайденої частиною багажу, повідомляє Російська служба ВВС.

Частина крила від літака була знайдена на узбережжі острова Реюньон в Індійському океані 29 липня. Також був знайдений предмет, який судячи з усього представляє собою сильно пошкоджену валізу.

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На борту лайнера, зниклого в березні 2014 року, перебували 239 осіб. Літак виконував рейс з Куала-Лумпура в Пекін і безслідно зник після того, як різко змінив курс і відключив бортові транспондери. Пошуки літака ні до чого не привели.